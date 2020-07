Des affiches volantes en plein tunnel

Il ne s’agissait ni de tracts, ni même de dessins d’enfants, mais bien d’affiches oubliées lors du dernier chantier. Dans le dernier tronçon du tunnel du Pierre-Pertuis, sur l’A16, en direction de Tavannes, plusieurs feuilles plastifiées au format A4 étaient collées sur les murs. Au passage des véhicules, elles flottaient fortement de sorte que plusieurs d'entre elles se sont détachées et retrouvées sur la chaussée. L’Office des ponts et chaussées du Jura bernois est finalement intervenu mercredi afin d’enlever ces affiches. Selon les explications fournies à RJB par l’office, il s’agit d’un oubli lors du dernier chantier. Les tunnels sont resté fermés pour des travaux durant cinq semaines et n’ont ouvert à nouveau que le 17 juillet. Selon la police cantonale bernoise, aucun accident ne s’est produit à cause de ces affiches. /jrg