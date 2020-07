Zen Shin souffle sa 50e bougie

Zen Shin devient quinquagénaire. Le centre d’arts martiaux biennois fête son 50e anniversaire cette année. Aujourd’hui, le club compte entre 250 et 300 combattants qui s’entrainent dans les locaux seelandais. À la base du projet, ils n’étaient que deux. Il s’agissait de Salvatore Sigillo qui s’entrainait avec un ami pour le plaisir. Quelques temps après, l’homme a décidé de monter son club de Karaté. Il a ensuite passé le flambeau à son fils Dominique Sigillo. À présent, le club s’est développé et propose des activités plus diverses comme le karaté, le kick-boxing, le krav maga ou encore bien d’autres arts martiaux. De nombreux champions nationaux voir même internationaux sont passés entre ces murs mais le club offre même la possibilité de s’initier aux différentes techniques de combat. C’est pourquoi il accueille des personnes entre 3 et 93 ans.

Dominique Sigillo parle d’une « grosse évolution du karaté » depuis la création du club. En effet, au début, les gens considéraient plus ce sport comme étant une formation aux combats de rue. Cependant, celui-ci a de plus en plus évolué vers un objectif de bien-être. C’est pourquoi le responsable du club seelandais souhaite apprendre le respect aux nouvelles générations de karatékas. Il considère donc le respect comme la valeur principale de son établissement. /lge