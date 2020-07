À Bienne, le castor a les dents longues

Des castors en pleine ville de Bienne et en plein jour. L’observation a été faite dernièrement près de la Colonie des cygnes sur la Suze. Elle peut paraître étonnante à premier abord. Pourtant, ces mammifères sont présents dans la cité seelandaise depuis un moment déjà. Les rongeurs à longues dents ont également passé les gorges du Taubenloch et ont commencé à s’implanter plus au nord comme l’explique le Monsieur castor de la Confédération, Christof Angst. Il est responsable du Service Conseil Castor pour la Suisse :