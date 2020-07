Les Biennois ont utilisé pour l’heure 20% des bons

À Bienne, après presque un mois, près de 20% (19%) des bons distribués à la population ont été encaissés. Les coupons de 25 francs ont été offerts à tous les citoyens de la ville. Utilisables dans les commerces de la ville, le but de l’opération est de soutenir le tissu économique local face au coronavirus. Pour l’instant, 265'000 francs ont été dépensés pour 276 organisations inscrites sur la liste des bénéficiaires.





Des volumes différents

Les grandes surfaces en profitent à plus large échelle, les petites moins comme chez Coiffure 189 à Boujean. Jusqu’ici, en tout, seuls deux à trois bons y ont été encaissés. Autre réalité, plus au centre-ville, le magasin de décoration Marmelade peut compter avec en moyenne six bons par jour et même beaucoup plus le week-end. La boulangerie Rüfi note également un apport important tout comme Fuss und Schuh qui a même apposé un panneau à la caisse afin de signaler l’acceptation des bons. L’écho est également positif du côté du magasin de mode Alabama comme l’explique la vendeuse du lieu :