Un nouveau directeur à la Musique des Jeunes de Bienne

Dès le 1er août, Antoine Humberset sera le nouveau directeur de « La Musique des Jeunes », une des cinq formations de la MJB, l’ensemble historique créé en 1974 par Jean-Claude Clénin. Antoine Humberset succédera à Roxane Choux, contrainte de quitter avec ses regrets ses fonctions pour des raisons professionnelles.

Né en 1987, ce Neuchâtelois est au bénéfice d’une solide formation musicale qui l’a notamment amené à décrocher récemment un Master en composition jazz contemporain à la Haute Ecole de Musique de Berne.

Spécialiste de la flûte traversière, Antoine Humberset est amateur de toutes les formes de jazz, de funk, de rock et des musiques populaires, notamment la musique kletzmer et des Balkans.

Par ailleurs, Antoine Humberset est un constructeur de bateaux réputé. «Ma compréhension et mon approche de la pratique instrumentale ont été enrichies par ma connaissance et mon rapport à l'outillage manuel de l'artisan. On peut aisément créer un pont entre l'outil et l'instrument, seule la matière change.»



La Musique des Jeunes de Bienne se réjouit de l’accueillir afin d’aborder au mieux le second semestre 2020, une année pour le moins compliquée à vivre pour les sociétés culturelles. /comm-cbe