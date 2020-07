Les Suisses roulent souvent trop vite sur les routes du pays

Les Suisses sont souvent trop pressés sur les routes du pays. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a relayé ces mauvaises habitudes récemment dans un communiqué. Il nous apprend qu’un véhicule sur trois dans le pays est concerné par des excès de vitesse dans les localités et sur les autoroutes.





Plus d'un véhicule sur deux roule trop vite dans les zones 30

Pour dénicher ces chiffres, le BPA a lancé la première étude pilote à large échelle sur le sujet. Il a analysé les données de 16 millions de véhicules, sur 211 tronçons routiers. Et les résultats sont clairs, selon le BPA : Plus de la moitié des véhicules ne respectent pas la limite de vitesse dans les zones limitées à 30 km/h. Un tiers des véhicules roulent trop vite dans les localités et sur les autoroutes. La proportion d’excès de vitesses hors localités est la plus faible. Un véhicule sur 6 est concerné.

Autre fait observé : 72% des motards alémaniques roulent trop vite, contre 55% en Suisse romande et au Tessin.

Sur la base de ces chiffres, le BPA estime que le respect des limitations de vitesse permettrait d’éviter plus de 20 décès et 300 blessés graves chaque année sur les routes du pays. /comm-tna