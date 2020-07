A16: un motard héliporté à l’hôpital

Dimanche 26 juillet, peu après 20h20, la Police cantonale bernoise a été informée qu’un accident de moto individuel avait eu lieu à la sortie de l’autoroute A16 à Bienne. Selon les premières informations, un motard circulait sur l’A16 de Frinvilier en direction de Bienne. Peu avant le rond-point du Taubenloch, le motard a chuté pour une raison encore indéterminée. Grièvement blessé, l’homme de 38 ans a été pris en charge par une personne présente sur les lieux avant l’arrivée d’une équipe d’ambulanciers et d’une équipe de la Rega. Il a finalement été héliporté à l’hôpital. Le tronçon de route concerné a été complétement fermé à la circulation pendant toute la durée des secours et des travaux liés à l’accident. Une déviation a été mise en place. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances et le déroulement de l’accident. /comm-cbe