Une lutte à deux pour la Préfecture de Bienne

Le successeur de Philippe Chételat sera connu le 27 septembre à l’issue d’une élection complémentaire. En poste depuis 2013, le préfet de l’arrondissement administratif de Bienne avait annoncé sa démission en mai dernier pour des raisons de santé. Le dépôt des candidatures en vue de sa succession s’est achevé ce lundi. Deux candidats biennois se sont manifestés, à savoir le socialiste de 56 ans Bruno Bianchet et la libérale-radicale de 35 ans Romi Stebler.







Des parcours distincts

Bruno Bianchet est à la tête de la Protection de l’adulte et de l’enfant de la ville de Bienne depuis 2013. Il œuvre également comme juge spécialisé au Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte de la Cour Suprême du canton de Berne. De son côté, Romi Stebler a rejoint la Préfecture du Seeland en 2011. Elle y a effectué un stage d’une année avant d’y devenir juriste. La Biennoise y est notamment responsable du service juridique, de la surveillance des communes et du droit des successions. /comm-ygo