Le tourisme équestre est reparti au galop

Des touristes qui n’auraient sûrement jamais découvert la région sans la pandémie de Covid-19 : beaucoup de clients de Jean-Louis Beuret ont en effet annulé à la dernière minute un voyage à l’étranger. Cet afflux imprévu donne du travail à toute la famille, y compris à Marion Beuret, la petite-fille de Jean-Louis, qui prépare les chevaux pour les balades et accueille les clients.La famille Beuret relève l’enthousiasme des touristes, qui apprécient la tranquillité de la région et se découvrent un intérêt pour l’univers équestre et agricole. /nbe