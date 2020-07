Radoslaw Wojtaszek remporte le tournoi des Grands Maîtres

Le vainqueur du tournoi des Grands Maître est le Polonais Radoslaw Wojtaszek. C'est lui qui a cumulé le plus de points durant le triathlon, qui s'est terminé mercredi lors de la 53e édition Festival international d'échecs de Bienne. En sept parties rapides, quatorze « blitz » et sept rondes classiques, Radoslaw Wojtaszek n'a perdu qu'une seule fois. Le podium est complété par l'Indien Pentala Harikrishna, 2e, et le Britannique Michael Adams, 3e. /cbe