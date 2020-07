Un Neuchâtelois champion suisse d'échecs U14

En raison des mesures sanitaires, les proches des joueurs juniors n'ont pas pu entrer dans la salle de jeu. Mais pour Raphaël Erne c'était plutôt bénéfique: « Quand on regarde ma partie, ça me met encore plus de pression, donc ça m’arrangeait presque qu’il ne puisse pas me regarder jouer ». Peut-être que cette mesure l'a aidé sur le chemin de la victoire... /cbe