Baignades toujours possibles dans le lac de Bienne

Contrairement au lac de Neuchâtel, aucune mesure particulière n’a été prise pour l’heure concernant le lac de Bienne. Chez nos voisins, les baignades sont interdites sur plusieurs plages du canton. Six chiens sont décédés depuis mercredi dans le secteur entre l’embouchure de l’Areuse et Colombier. Une cyanobactérie présente dans le lac pourrait être à l’origine de ces intoxications, selon la police neuchâteloise, mais l’hypothèse doit encore être confirmée scientifiquement. En attendant, la prudence est de mise. Le porte-parole de la police cantonale neuchâteloise Georges-André Lozouet explique à quoi ressemble la bactérie et quels sont ses dangers :