Il est à nouveau possible de faire du feu en forêt et à proximité dans les arrondissements du Jura bernois et de Bienne. Les préfectures compétentes ont levé les interdits mardi. Les autorités ont estimé la mesure adéquate étant donné les précipitations abondantes de ces derniers jours. Pour rappel, les feux avaient été interdits jeudi dernier en raison d’un fort risque d’incendie. /comm-jrg