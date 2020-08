St-Imier : reprise des travaux à la Rue de la Fourchaux

Une bonne partie de la Rue de la Fourchaux à St-Imier sera fermée au trafic dès le 10 août. La municipalité a indiqué par communiqué que le secteur concerné se situe entre le carrefour de la Rue Champs de la Pierre et le bâtiment sis à la rue de la Fourchaux 14. Les travaux permettront de renouveler la conduite d’eau potable et dureront de six à huit semaines. À terme, 120 mètres de conduite, des tubes ainsi que des chambres électriques seront installés.

En conséquence, l’accès routier à l’hôpital sera possible depuis la route de Mont-Soleil avec une sortie sur la route de Sonvilier. Quant à l’accès au home la Roseraie et au quartier Champs de la Pierre, il se fera par la Route de Sonvilier et la Rue des Fontenayes. /comm-jrg