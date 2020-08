Rentrée scolaire: le canton de Berne garde sa ligne

Le canton de Berne indique encore tirer un bilan globalement positif de l’enseignement à distance mis en place durant la crise. Il rappelle toutefois que cette méthode impose des contraintes importantes et ne permet pas de suivre correctement les progrès des élèves. De plus, certains enfants ne peuvent pas bénéficier d’un encadrement suffisant dans le cercle familial ou des outils technologiques nécessaires selon Stève Blaesi. L’enseignement présentiel reste donc primordial pour encourager les contacts sociaux et le sens du collectif.

Par ailleurs, de plus en plus d’écoliers déambuleront sur le chemin de l’école pour cette rentrée. La tendance est toujours à la hausse dans la région au niveau des effectifs et du nombre de classes. Dans la partie francophone, le canton enregistre 5 ouvertures définitives, 7 ouvertures provisoires pour 3 fermetures de classes.







Le masque en secondaire II

Si les écoliers de l’école obligatoire ne devront pas porter de masques, ce n’est pas le cas des étudiants du secondaire II. Les élèves devront se couvrir le visage lorsqu’une distance de minimum 1,5 mètre ne peut pas être respectée. A Bienne, les jeunes qui reprennent lundi 10 août le chemin du Gymnase français ( et sa filière de l’école supérieure de commerce) seront masqués dans les couloirs nous a indiqué Fabian Aellig, nouveau recteur adjoint de l’établissement. Les articles de protection sont mis à disposition des élèves par l’école. /nme