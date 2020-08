Chevaux et éleveurs au repos

Le champ de course reste désespérément vide ce week-end à Saignelégier, la faute à la pandémie de Covid-19. L’annulation du 117e Marché-Concours national de chevaux est un coup dur pour beaucoup de Francs-Montagnards, d’éleveurs, de passionnés d’équitation et de fêtards. Pierre-Alain Waefler en fait partie : l’éleveur participe aux courses depuis longtemps, et cette année est forcément particulière pour lui. La préparation des courses en char attelé lui prend habituellement beaucoup de temp,s au printemps et en été, mais cette ferveur et l’ambiance de la manifestation lui manquent. /nbe