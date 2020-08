La tête dans les étoiles

Levez le nez, le spectacle est dans les cieux ! Les Perséides sont de retour, comme chaque année. Il sera possible d'observer plusieurs centaines d'étoiles filantes par nuit entre le 10 et le 12 août. Il s'agira du pic d'activité d'un phénomène qui perdurera une bonne partie du mois d'août. Pour l'observer, il faudra compter tout d'abord sur une météo clémente avec un ciel bien dégagé. Sonia Marthe, membre de la Société astronomique de Saint-Imier et de l'Observatoire de Mont-Soleil, livre aussi quelques conseils qui permettront d'admirer au mieux ces débris de comète incandescents :