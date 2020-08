Une promenade fera honneur à Arthur Villard à Bienne

Un espace public ouvert au centre de Mâche sera baptisé au nom d’Arthur Villard en 2021, a annoncé le Conseil municipal de Bienne mercredi. La «Promenade Arthur-Villard» reliera la rue du Moulin et le chemin Gottfried-Ischer. Arthur Villard (1917–1995) était un enseignant dont la personnalité a marqué la vie politique et publique biennoise dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce politicien socialiste, a été conseiller de ville, conseiller municipal, membre du Grand Conseil bernois et conseiller national. Son engagement dans le mouvement pacifique et pour le service civil, ses vues socialistes très à gauche et ses méthodes d’enseignement antiautoritaires lui ont également valu de nombreux ennemis, même au sein de son propre parti. Il a également enseigné à l’école de Mâche, qui se situe à proximité de la nouvelle promenade Arthur-Villard. Après s’être retiré de la politique en 1979, il a vécu en partie dans le sud de la France tout en conservant son domicile à Bienne jusqu’à son décès en 1995. Donner son nom à un espace public répond à un postulat accepté au parlement biennois en 2017. La «Promenade Arthur-Villard» se composera de deux petites places, d’une aire de jeux et d’un «jardin urbain». Il comptera, en outre, un sentier pédestre et un chemin plus large destiné à la mobilité douce et aux livraisons.





Inventaire des jardins historiques de Bienne



Autre décision publiée mercredi: le Conseil municipal a approuvé un crédit d’engagement de 80'750 fr. pour l’établissement d’un inventaire des jardins historiques de Bienne. Le domaine public est très important et contribue sensiblement à la qualité de vie et à l’identité culturelle de la ville. De plus, les jardins historiques avec leur ancien peuplement d’arbres contribuent de manière essentielle à l’atteinte des objectifs climatiques, notamment en termes de réduction des émissions de CO2. Le but est de lister les jardins historiques sur la base de l’inventaire architectural du canton de Berne. /comm-cbe