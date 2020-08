Deux soirées pour se plonger dans les légendes de la région

Arôme Rouge se penche sur les mystères qui entourent les grottes et les roches de la région. L’association franc-montagnarde organise vendredi soir au Bief de Vautenaivre et le 21 août près de la grotte de St-Brais des lectures de contes en plein air. Ces rendez-vous qui ont lieu tous les deux ans proposent aux participants de se plonger dans diverses légendes. Ils sont toujours accompagnés d’une partie historique ou scientifique. Pour cette édition, Marc Lütscher de l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie expliquera l’origine des grottes et des roches. Gauvain Saucy évoquera, lui, l’histoire du village de St-Brais sous l’aspect archéologique.

Les organisateurs précisent qu’il reste peu de places, mais il est encore possible de s’inscrire par mail à l’adresse gsboillat@bluewin.ch. Ces deux événements n’auront pas lieu en cas de pluie. /alr-nbe