Le salon EPHJ tombe à l'eau

Le salon des sous-traitants horlogers EPHJ est contraint d'annuler son édition 2020 qui était prévue du 15 au 18 septembre à Genève. La décision fait suite à l'annonce mercredi du Conseil fédéral de prolonger l'interdiction des manifestations de plus de 1'000 personnes au moins jusqu'au 1er octobre. Les organisateurs de l'événement consacré aux sous-traitants des secteurs de l'horlogerie, la microtechnique et du médical l'ont indiqué jeudi après-midi. La prochaine édition est prévue du 8 au 11 juin 2021, précise le communiqué. Les exposants auront la possibilité de se faire rembourser leurs frais d'inscription ou de reporter le montant à l'année prochaine. L'EPHJ devait initialement se tenir en juin 2020 mais avait été repoussé à septembre en raison du coronavirus. En 2019, le salon avait accueilli quelque 850 exposants et 20'000 visiteurs professionnels. /ATS-alr