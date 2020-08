Le Luna Park entrevoit à nouveau le soleil à Bienne

L’adrénaline et le grand frisson, c’est à nouveau possible depuis vendredi après-midi 16h à Bienne. Le Luna Park avec ses attractions s’est installé sur la place du Marché-Neuf. Une première ouverture en forme de bol d’oxygène pour les forains. L’attraction « Maximum » de Jean-Marc Jolliet n’a plus fonctionné depuis le mois de novembre. Seule l’assurance perte de gain (APG) est entre-temps tombée. Dans ces conditions, difficile de tenir la tête hors de l’eau surtout qu’une installation qui ne fonctionne coûte énormément comme l’explique Jean-Marc Jolliet :