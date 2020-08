« Les héros du tour » en avant-première à Moutier

Le film « les héros du tour » est projeté samedi et dimanche à 17h30 en avant-première au Cinoche de Moutier. À noter que la projection sera suivie d’une discussion et d’un apéro avec le réalisateur et les protagonistes du film. Plusieurs autres dates sont prévues à Moutier et ailleurs dans la région. Vous pouvez les retrouver sur le site internet du documentaire. /jrg