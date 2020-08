Le Summer Now a attiré 10'000 visiteurs à Nidau

Les organisateurs du Summer Now festival se disent « extrêmement satisfaits ». L’événement sis sur l’Expo-Parc de Nidau s’est terminé samedi après sept semaines d’ouverture. Selon un communiqué de la société organisatrice Eventra, près de 10'000 visiteurs ont passé sur le site qui a notamment proposé 19 concerts live, huit activités sportives et quatre soirées culture. L’événement avait pour but de faire vivre la culture régionale malgré l’annulation des grands festivals de l’été à cause de la pandémie. « Tous les visiteurs ont respecté les consignes sanitaires », indiquent les organisateurs. La tenue d’une prochaine édition du Summer Now dépendra de la reprise ou non des grands festivals ayant normalement lieu durant l’été. /comm- jrg