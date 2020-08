Des places d’apprentissage last minute

Les jeunes ont rendez-vous avec leur futur. Le canton, en collaboration avec l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle, les centre d'orientation professionnelle du canton de Berne et le Lehrstellennetz, organise deux rencontres pour tenter de décrocher une place d’apprentissage de dernière minute. Intitulées « Meet your future », elles auront lieu à Berne le 25 août et à Bienne le 26 août.

En temps normal, les bourses de places d’apprentissage sont organisées au printemps. Elles sont très appréciées des jeunes et des entreprises formatrices. Cette année, le coronavirus a chamboulé le calendrier. Le canton a fait tout son possible pour que les jeunes en fin de scolarité puissent trouver une solution de raccordement. Il est à craindre cependant que le nombre de places d’apprentissage proposées diminue l’an prochain en raison de la situation économique difficile. Pour l’heure, les possibilités sont encore nombreuses. Lors de ces rencontres, les jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage et les formateurs pourront faire connaissance dans une ambiance informelle et conclure rapidement un contrat. Ceux qui souhaitent décrocher un préapprentissage ou un apprentissage pour cette année encore peuvent s’inscrire sur le site du Lehrstellennetz.