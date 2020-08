La rentrée dans une école flambant neuve

Si les enseignants peuvent se réjouir de retourner dans des vraies classes, les élèves aussi apprécient ce lifting. « Je préfère cette école à l’ancienne, elle est belle » dit Antonio, 10 ans et élève de 7H. Son camarade Richard trouve que l’ancien bâtiment « était bizarre et ne sentait pas bon », et Gisela estime quant à elle, que l’ancienne école « faisait un peu peur ».