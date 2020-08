Bilan intermédiaire mitigé pour la stratégie énergétique cantonale

En plus d’une loi fédérale, des moyens financiers seront nécessaires pour atteindre les objectifs. Cela devra se traduire par de plus fortes contributions du canton et de la Confédération pour les privés et les entreprises.

Le point positif de ce bilan intermédiaire concerne la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et l’évolution de l’électromobilité. Les autorités bernoises sont satisfaites des résultats à mi-parcours. /lyg