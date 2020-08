« Cette nouvelle loi est une aubaine pour la région »

Le soutien aux enfants ayant des besoins particuliers sera amélioré dans le canton de Berne. Le Conseil-exécutif a approuvé la nouvelle loi sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants. Elle offrira une gestion centralisée et permettra de soutenir plus efficacement les jeunes concernés. Pour Béatrice Sermet, la présidente de la plateforme des institutions pour enfants et adolescentes pour le Jura bernois et de Bienne francophone (PIEA), il s’agit d’une aubaine. Il faut dire que la région Jura bernoise et Bienne francophone manquent d’institution pour faire face aux situations d’urgence.

Le Grand Conseil devrait examiner la nouvelle loi en première lecture lors de la session d’hiver et l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2022. /ami