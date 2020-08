Travaux au Crêt-des-Fleurs à Bienne

Les travaux de l’arrêt de bus « Chemin Creux » au Crêt-des-Fleurs à Bienne débutent le lundi 24 août et dureront environ trois mois. Le trottoir de la station de la ligne 8 sera réhaussé afin de mettre la bordure au même niveau que les véhicules des transports publics. Une mesure qui répond à la Loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés. Par la même occasion, la sécurité sera améliorée pour les piétons au croisement du chemin du Tilleul et de la rue de la Berme. La circulation en direction de la clinique sera toujours possible, mais les automobilistes qui vont en direction du centre-ville seront déviés par le chemin des Pins, le chemin des Mésanges et le chemin du Tilleul. Des arrêts provisoires seront installés pour les bus durant les travaux. /comm-cbe