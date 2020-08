Laisser le Covid-19 dehors pour profiter des spectacles

C'est parti pour la saison 2020-2021 de Nebia, à Bienne. Et si possible sans annulations!



Mardi soir, le centre culturel biennois a présenté son nouveau programme, avec pour but de toucher un public le plus large possible. Théâtre contemporain ou classique avec des grands comme William Shakespeare ou Victor Hugo, mais aussi de la musique, de la danse et des acrobaties. Le tout en respectant les mesures sanitaires, comme l'explique Marynelle Debétaz, directrice de Nebia: