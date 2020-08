Restriction d’eau à Perrefitte

Une restriction d’eau pour prévenir la pénurie. La commune de Perrefitte annonce mercredi qu’en raison du temps sec et ce malgré les orages de ces derniers jours, le débit de la source diminue. Même s’il n’est pas encore question de pénurie, le service des eaux a pris la décision de fermer les fontaines communales et invite la population à faire preuve de retenue quant à l’utilisation de l’eau. Le lavage des voitures est interdit et l’arrosage par des moyens mécaniques (jets) ou automatique est restreint. /lyg