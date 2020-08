A Bienne, les écoles à journée continue séduisent de plus en plus

Bon pour les enfants

L'école à journée continue facilite l’intégration sociale des enfants et contribuent à l’égalité des chances. Lieu d’apprentissage et d’expérience, l'ejc continue donne la possibilité aux enfants de développer d’autres activités, comme le bricolage ou la création, la participation aux tâches journalières communautaires (par exemple vaisselle). Elle donne également l’occasion aux enfants d’exercer une activité physique, généralement à l’extérieur. Enfin, l’ECJ est un endroit où les élèves peuvent faire leurs devoirs et, surtout pour les plus petits, se ressourcer et se reposer avant de retourner à l’école. En dehors des objectifs pédagogiques, cette possibilité permet aux parents de concilier famille et travail. Alors faudrait-il que tous les enfants fréquentent une telle structure ? Pourquoi pas, sous certaines conditions, selon Marcel Meier.