Ce sera objectif 2050 pour le climat à Bienne

Bienne n'a toujours pas pris de décision concernant son règlement sur le climat. Jeudi soir, à la Maison du peuple, le Conseil de ville a par contre épluché les propositions d'amendement, article par article.





2050 et pas moins

Mesure la plus spectaculaire envisagée, la neutralité climatique en 2030 au lieu de 2050 n'a pas été acceptée. La proposition des jeunes socialistes a été qualifiée d'extrême et irréaliste. Au final, c'est bien la solution du Conseil municipal qui a été conservée. Après un vote à égalité, 26 voix partout, le président du parlement a tranché en suivant l'avis de l'exécutif. Une sage décision selon Barbara Schwickert, conseillère municipale en charge de la sécurité et de l'énergie :