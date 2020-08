Celtor: pas de déchèterie le samedi

Les déchèteries de Celtor restent fermées le samedi matin. Le Centre d'élimination et de traitement des ordures indique, dans un communiqué diffusé vendredi, que cette prestation gratuite et offerte aux citoyens de ses communes actionnaires est toujours suspendue en raison du contexte sanitaire. L’entreprise souligne vouloir avant tout protéger ses employé-es les plus vulnérables. Celtor précise encore que la déchèterie de Tavannes continue d’être utilisable durant la semaine, aux heures habituelles et contre rémunération. /comm-nme