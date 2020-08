Deux fois plus de public pour l’exposition FORMAT

L’exposition FORMAT a vécu et même bien vécu. Elle se tenait du 13 juin au 16 août à Mont-Soleil. Pour cette biennale, 11 photographes ont exposé leurs œuvres à l’air libre sur des structures métalliques. Un concept qui a attiré la foule : plus de 3'000 personnes ont pu admirer le résultat. « La manifestation a vu sa fréquentation plus que doubler » notent les organisateurs dans leur communiqué de clôture. Il s’agissait de la deuxième édition de l’exposition. La prochaine aura lieu en 2022. /comm-amo