Public parsemé pour la fusion du Haut-Vallon

Ils étaient une centaine jeudi soir à se réunir à la salle de spectacle de St-Imier pour se pencher sur l’épineux dossier de la fusion du Haut-Vallon. Ces citoyens des communes concernées - Renan, Sonvilier, St-Imier, Cormoret et Courtelary - ont répondu à l’invitation du comité de pilotage qui a enfin pu, armé de masques, désinfectant et liste de présence, organiser sa séance d’information publique, initialement prévue au printemps. La votation a, elle aussi, dû être repoussée et se tiendra finalement le 29 novembre. Les personnes qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se déplacer en raison du contexte sanitaire ont pu assister à la séance de manière virtuelle. Environ quarante internautes ont suivi la présentation.

Statu quo pour les écoles ou presque

A un peu plus de 100 jours du scrutin, les ayants-droits ont pu faire part de leurs interrogations, de vive voix ou en ligne. Beaucoup de questions ont tourné autour du maintien ou non de l’offre actuelle dans le domaine scolaire par exemple. Le comité de pilotage l’a assuré : les écoles, les crèches et les EJC des cinq communes seraient maintenues en l’état dans la nouvelle commune. Une administration et un comité de direction unique seraient en revanche mis en place pour optimiser les ressources.

Pas de personnel communal licencié

Au niveau du personnel communal, le copil a encore précisé que chaque collaborateur qui œuvre actuellement dans l’une des cinq localités se verrait offrir un poste dans la nouvelle entité. Des nouveaux emplois, nécessaires pour la gestion d’une commune de plus de 9000 habitants, seraient également crées. Enfin sur le plan financier, la quotité d'impôts de la nouvelle commune d’Erguël fixée à 1.89, s’avère avantageuse pour toutes les communes sauf pour St-Imier, actuellement à 1.75, qui accuserait donc une légère hausse. /nme