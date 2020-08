Soigner l'accueil des visiteurs

Reconvilier soigne les abords de sa salle des fêtes. Bordée d'un terrain pierreux souvent peu praticable, l'infrastructure peut désormais profiter d'un parking spacieux doté de plus de 200 places. C'est lors de l'assemblée municipale de décembre 2019 que les ayants droit ont accepté un crédit de 500'000 francs. L'objectif était de revaloriser la salle des fêtes, qui peut accueillir des manifestations dépassant le millier de visiteurs. « La place située à côté de la salle s’apparentait davantage à un champs de patate », souriait vendredi le conseiller municipal Ervin Grünenwald lors de la levue avec les ouvriers. Mélange de bitume et de pavés, le parking a été pensé pour absorber l'excédent d'eau et ainsi éviter les trombes, problème récurrent dans ce secteur. Le chantier a duré une trentaine de jours et s'est étalé sur plus de 6000 mètres carrés. /oza