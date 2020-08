Les producteurs du Jura bernois appelés à donner leurs idées

« Manger local, produire local », c'est le nom du projet de développement régional lancé par la Chambre d’agriculture du Jura bernois, le Parc régional Chasseral, la Fondation rurale interjurassienne et l’Association des producteurs de produits régionaux. Il a été validé par l'Office fédéral de l'agriculture. Le but: développer la production et la commercialisation de produits régionaux dans le Jura bernois. Les agriculteurs et autres acteurs concernés sont invités à envoyer leurs idées. Une séance d’information à leur intention sera organisée en septembre. Plus d'informations peuvent être obtenues en contactant cette adresse. /comm-cbe