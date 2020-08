St-Imier prend des mesures contre les incivilités

Le Conseil municipal de St-Imier dénonce des comportements irrespectueux. « La situation actuelle n’est plus possible. Certains jeunes sont allés trop loin » a expliqué le maire de la commune Patrick Tanner. Les autorités ont constaté devant la presse lundi que des débordements et des actes de défiance envers les autorités sont survenus le 31 juillet et le 1er août sur l’Esplanade des Collèges et ses alentours. La police cantonale avait dû intervenir sur place. Face à ces incivilités, la Municipalité met en place des mesures valables dès ce lundi et jusqu’à nouvel ordre.





Rassemblements interdits la nuit



Les rassemblements sont désormais interdits dans cinq lieux publics entre 22h et 7h du matin : la place de sport au nord des halles de gymnastiques, l’Esplanade des Collèges et les trois jardins publics de la rue du Vallon, de Champ-Meusel et de Champs-de-la-Pierre.

Ces lieux seront donc accessibles au public uniquement en journée. La place de sport au nord des halles de gymnastique et l’Esplanade des Collèges seront réservés à l’usage exclusif des écoles durant l’horaire scolaire, du lundi au vendredi de 8h à 16 heures. Il est également interdit de se livrer à des activités bruyantes les dimanches, les jours fériés et la semaine entre 12h et 13h et entre 22h et 7 heures.

Tous les rassemblements et manifestations sans autorisation en dehors de la plage horaire seront passibles d’une amende.