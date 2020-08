Adrian Klötzli vigneron bernois de l’année

Le vigneron bernois de l’année 2020 vient de Douanne et s’appelle Adrian Klötzli. Le viticulteur a été récompensé mardi en personne par le conseiller d’Etat Christoph Amman. Le producteur s’est imposé dans la catégorie « Vin bernois de l’année 2020 ».

En tout, 161 crus de 31 viticulteurs étaient en lice. Le concours, organisé par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement et les fédérations de vignerons bernoises vise à promouvoir la production et la vente de vins de qualité dans le canton de Berne. Le breuvage victorieux est par ailleurs servi lors des manifestations officielles du Conseil-exécutif. Vous pouvez retrouver la liste des autres lauréats par catégorie sur le site du canton . comm-jrg