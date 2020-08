Des places d’apprentissage de dernière minute

Goulet d'étranglement en 2021



Cette année, les jeunes qui optent pour une solution transitoire pour la rentrée, comme une douzième année, sont plus nombreux en raison de la situation liée à la pandémie. De plus, la rentrée 2021 verra un nombre plus élevé d'élèves terminer l'école obligatoire dans le Jura bernois et à Bienne. Le but de l'évènement d'aujourd'hui était donc aussi de convaincre les jeunes en transition d'opter tout de même pour un apprentissage, afin de ne pas surcharger le marché l'année prochaine. /cbe