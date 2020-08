La radio RJB jugée crédible

La pandémie a poussé les Suisses à s'informer. Tous les médias ont gagné en popularité et en crédibilité, selon un sondage de Publicom. Les radios privées jugées les plus crédibles au sein du public sont celles du groupe BNJ : la radio du Jura bernois RJB est en tête, suivie de peu par ses chaînes sœurs RTN et RFJ. La population suisse continue de considérer les quotidiens régionaux avec abonnement et le service public de la SSR comme particulièrement crédibles, souligne l'institut zurichois.

Au sein de la SSR, c'est la chaîne La 1ère de la RTS qui tient le haut du pavé, juste devant les radios alémaniques SRF 4 News et SRF 1. Sur l'ensemble des médias, La 1ère est quasiment à égalité avec le journal régional fribourgeois « La Liberté », qui domine ce classement suisse de la crédibilité, tous médias confondus.

Globalement, les Helvètes font davantage confiance aux médias du cru qu'aux médias étrangers. Du côté alémanique, seule la chaîne de TV allemande ARD tire son épingle du jeu. Les médias sociaux continuent d'être considérés comme peu crédibles: parmi eux, Facebook finit même à la dernière place cette année, loin derrière.

Au niveau de la popularité, la SSR est devenue plus importante pour 54% des personnes interrogées par Publicom. Les radios et les télévisions locales, qui enregistrent un gain en popularité chez 37% des sondés, viennent en 2e position.

Les médias sociaux (gain en importance pour 27% des personnes interrogées), les journaux payants (26%) se tiennent dans un mouchoir de poche. Les journaux et portails gratuits suivent de près avec 25%, révèle mercredi l'institut zurichois de recherche Publicom sur la base de l'étude MediaBrands.

Radio: taux d'écoute stable

Près de 84% (année précédente: 83%) des personnes interrogées ont écouté une émission de radio au moins une fois tous les trois mois au printemps. La radio touche ainsi plus de monde que les journaux imprimés (72%).

Pour cette enquête, Publicom a examiné 174 médias pour leur attrait qualitatif auprès du public. L'enquête a débuté fin avril pour se terminer début juin. L'enquête est basée sur un échantillon de 4806 personnes représentatives de la population âgée de 15 à 79 ans. Le taux d'erreur statistique est de +/- 1,4 %. /comm-gtr