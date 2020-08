Les recommandations de vote de la gauche et du centre du Jura bernois

Quatre « non » et un « oui » le 27 septembre: ce sont les recommandations de vote du comité interpartis de gauche du Jura bernois. Il regroupe le PSJB, le PSA, les Verts, les Jeunes Verts, le PEV, les Jeunes PEV et les Jeunesses socialistes. Le comité appelle ses électeurs à rejeter l'initiative de limitation de l'UDC, l'achat des nouveaux avions de combat, la modification de l'impôt fédéral direct et la loi sur la chasse. Il recommande par contre d'accepter le congé paternité. On notera que la loi sur la chasse n'a pas fait l'unanimité: la section régionale du PEV s'est positionné en faveur du texte. /comm-cbe