Un Comptoir franc-montagnard à domicile

Pas de Comptoir franc-montagnard à la Halle-Cantine de Saignelégier, mais un Comptoir franc-montagnard quand même. Coronavirus oblige, les organisateurs ont changé la forme de la manifestation qui aura lieu du 1er au 3 octobre prochains. Pas moins de 36 commerçants et artisans taignons – mais aussi de Tramelan et de St-Imier – ont répondu à l’appel des organisateurs afin de mettre leurs produits en vitrine. « Une bonne surprise » pour Romain Paratte, président du Comptoir franc-montagnard. Tous les corps de métiers habituellement présents au Comptoir participent à cette nouvelle formule. Commerçants et artisans accueilleront les visiteurs chez eux avec des ouvertures prolongées jusqu’à 21h le jeudi et le vendredi, puis qu’à 17h le samedi. L’opération devrait leur permettre de faire des affaires sur place, sans prendre de risques en lien avec le coronavirus.

Un tout-ménage avec un plan des commerces participants sera distribué dans les communes concernées. /rch-gtr