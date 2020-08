Le Conseil-exécutif ouvre son porte-monnaie

Pour 2020, le Conseil-exécutif augmente sa contribution au Fonds du sport à 8,6 millions de francs. La somme servira à construire des installations sportives ou à les remettre en état, à développer les activités sportives au sein des fédérations et des associations, à acheter du matériel sportif et à financer des manifestations et des compétitions sportives.

Pour le domaine de la culture, le Fonds d’encouragement des activités culturelles recevra 15 millions de francs du Fonds de loterie et de la Direction de l’instruction publique. Les aides permettront notamment d’attribuer des prix, d’encourager des personnes ou de prendre des mesures en faveur de la culture.

Le Canton avait déjà alloué 10 millions de francs au sport et 15 millions à la culture dans le cadre de la pandémie de coronavirus.





Une indemnisation des charges de centre urbain et des contributions pour les écoles



La ville de Berne recevra 61,5 millions de francs, Bienne 20 millions de francs et Thoune 9,4 millions de francs de la part du Gouvernement bernois. Les sommes font office d’indemnisation pour les dépenses des agglomérations dans les domaines des transports privés, de la sécurité publique, des infrastructures d’accueil, des sports, de la sécurité sociale et de la culture.

Au chapitre scolarité, Les autorités bernoises verseront 20,11 millions de francs pour des élèves bernois fréquentant des établissements publics de la scolarité obligatoire dans d’autres cantons et des élèves bernois surdoués fréquentant des écoles privées dans le canton. /comm-sab