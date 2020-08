Sale coup pour les musiciens

Le coronavirus plus fort que les instruments. La Fête fédérale de musique qui devait se tenir à Interlaken en mai 2021 est purement et simplement annulée pour cause du Covid-19. L’annonce est tombée ce jeudi. La fête fédérale de musique a lieu tous les cinq ans et quelque 100 mille personnes étaient attendues dans l’Oberland bernois. La décision d’annulation ne constitue pas une surprise, en vertu du contexte lié à la pandémie. Elle représente toutefois une grosse déception pour tous les musiciens du pays dont ceux de la région. Le président de la Fédération jurassienne de musique, Jean-Pierre Bendit, livre son sentiment :