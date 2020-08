Une nouvelle stratégie pour les EMS biennois

Une stratégie qui met le résident au premier plan. C'est ce que souhaite la ville de Bienne pour ses quatre EMS municipaux, le Ried, le Redern, l'Esplanade (anciennement home du Parc de la Suze) et le Cristal. La nouvelle vision commune, présentée jeudi, vise à renforcer la collaboration entre les établissements, mais aussi leur complémentarité. L'organisation interne a été clarifiée, tout comme la répartition des finances publiques. Le but est aussi que les soins s'adaptent à l'état de santé des résidents, et non que ceux-ci doivent s'adapter au fonctionnement de l'établissement. Cédric Némitz, conseiller municipal, nous donne les grandes lignes de cette réorganisation: