Le PEV du Jura bernois se démarque pour la Loi sur la chasse

La gauche du Jura bernois a donné son mot d’ordre pour les prochaines votations fédérales du 27 septembre. Réunie au sein d’un comité interpartis, elle prône notamment de refuser la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP). Une position qui n'est pas unanime au sein du comité. Le PEV régional s’est démarqué sur ce point. Le parti évangélique du Jura bernois ne suit pas non plus la position de la section nationale. Le vice-président du PEV du Jura bernois, Tom Gerber, explique qu’au niveau national le parti est fortement lié aux organisations de défense de la nature, ce qui est moins le cas dans la région :