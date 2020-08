Un bar de Bienne ferme en raison du Coronavirus

Le Bar 48, à Bienne, a été fermé samedi sur ordonnance de l'Office du médecin cantonal, a indiqué le canton de Berne dans un communiqué dimanche. Le bar sera autorisé à rouvrir au plus tôt une fois que la préfecture aura procédé à un contrôle et validé l'application du plan de protection et des prescriptions d'enregistrement de la clientèle. Le canton se réserve la possibilité de déposer une dénonciation contre l'établissement. /ats-cbe