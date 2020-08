Un jeune homme victime d'un accident dans l’Aar

Un jeune homme est mort suite à un accident dans l'Aar, selon un communiqué publié par la police cantonale bernoise dimanche. Samedi, les forces de l'ordre ont été appelé car un surfeur se trouvait en difficulté à Kiesen et avait disparu dans l’Aar. D’après les premiers éléments, l’homme pratiquait le surf de rivière en compagnie d’une autre personne lorsqu’il s’est mis à appeler à l’aide. Malgré les mesures de sauvetage entreprises par la personne qui l’accompagnait, le surfeur a disparu dans l’eau. Les forces d’intervention ont pu localiser l’homme et le sortir de l’eau à Münsingen avec l’aide de passants dans le cadre d’une action de recherche. L’homme a immédiatement été réanimé, puis emmené à l’hôpital dans un état critique. Il y est décédé peu après. La victime est un Suisse âgé de 18 ans et domicilié dans le canton de Berne. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête. /comm-cbe