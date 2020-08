Davantage de contrôles pour protéger la nature

« Ces dernières années, les dérangements et les infractions à la réglementation des zones à protéger se sont multipliés. » Face à ce constat, le canton de Berne réagit : il va engager trois gardes-faune supplémentaires pour renforcer les contrôles dans les réserves naturelles, les réserves d’oiseaux et les zones de protection de la faune sauvage. Les autorités dressent la liste de ces problèmes : feux illégaux, camping sauvage, musique trop forte, chiens laissés en liberté, déchets. Cette tendance s’est même aggravée ces derniers temps avec la pandémie qui entraîne un nombre croissant de visiteurs dans certaines régions dont la Combe-Grède et les rives du lac de Bienne.

En ce qui concerne le volet financier, le canton précise que les coûts seront assumés en collaboration avec la Confédération. /comm-amo